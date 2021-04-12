Владимир, , 19:05 — REGNUM Во Владимирской области 12 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 810 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 27 тыс. 976 пациентов, в том числе 82 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1034 человека. За последние сутки не подтверждено новых летальных случаев.