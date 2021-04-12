Липецк, , 19:02 — REGNUM В Липецкой области 12 апреля подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 28 тыс. 587 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 25 тыс. 374 человека были выписаны после курса лечения.

579 человек скончались. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.