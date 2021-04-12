Минск, 12 апреля, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Уехавший из Белоруссии в Лондон бывший премьер-министр Сергей Румас трудоустроен в российский «Россельхозбанк». Наблюдательный совет банка возглавляет Дмитрий Патрушев (сын секретаря российского Совбеза).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Румас

В списке членов НС российского банка указаны восемь персон в должности «представитель Российской Федерации». Среди них значится и Сергей Румас, которого Александр Лукашенко отправил в отставку вместе с другими членами правительства в начале июня 2020 года.

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