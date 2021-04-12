Курск, , 18:59 — REGNUM В Курской области 12 апреля зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 35 тыс. 79 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 32 тыс. 55 пациентов, в том числе 115 — за последние сутки. Скончались 627 человек.

Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.