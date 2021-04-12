Женева, Швейцария, , 18:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определит дату оценки безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее июля 2021 года, следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Исходя из документа, для принятия окончательного решения по российскому препарату ВОЗ хочет получить дополнительные данные, в связи с чем в мае-июне эксперты организации намерены провести инспекцию производства «Спутник V».

Следует отметить, что инспекции производства других вакцин от коронавируса, уже одобренных ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, организацией не производились.

Напомним, вакцина «Спутник V» на сегодняшний день одобрена для применения уже почти в 60 странах с общим населением более полутора миллиардов человек.