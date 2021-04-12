Минск, , 18:58 — REGNUM В белорусском Могилёве поставлены на поток судебные процессы над гражданами, которые в период поствыборных протестов оскорбляли представителей власти. Об этом 12 апреля сообщили пресс-службы белорусских силовиков, считающих себя оскорблёнными.

«Очередного комментатора выявили оперативники могилевского управления ГУСБ МВД: 52-летний минчанин оставил публичный оскорбительный отзыв о могилевском милиционере. Мужчина раскаялся, принес сотруднику извинения, а также посоветовал «не читать чушь» в деструктивных интернет-источниках, — проинформировала пресс-служба МВД Белоруссии. — Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти».

Читайте в новостях: Белорусский тиктокер заплевал могилы ветеранов Великой Отечественной

Генпрокуратура Белоруссии в свою очередь сообщила, что прокуратура Могилёва поддержала в суде гособвинение (прокурора) «по уголовному делу в отношении местного 36-летнего жителя К., ему инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей».

Ранее на эту тему: Разрушившие памятник русскому генералу в Белоруссии остались безнаказанными

Обвиняемый в сентябре через смартфон посетил социальную сеть «ВКонтакте» и там совершил деяние, за которое гособвинитель запросил два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Генпрокуратура сообщила подробности: «Увидев размещенный пост в одной из групп с негативной оценкой работы сотрудников ОВД, их персональные данные, а также фотографии служебного автомобиля и трех правоохранителей в гражданской одежде, К. написал в их адрес оскорбительный комментарий с использованием ненормативной лексики».

Также на эту тему: Символизм «случайностей»: в Белоруссии снесён памятник Суворову