Пекин, , 18:50 — REGNUM Китайская компания Welian представила четвероногого робота AlphaDog, сильно напоминающего «робота-собаку» американской компании Boston Dynamics, сообщает 12 апреля Gizmochina.

Китайский аналог американского робота Spot носит обозначение AlphaDog. В его конструкции используется искусственный интеллект (ИИ).

В компании Welian уже заявили, что с выходом новых обновлений для AlphaDog ему будут добавлены новые способности, включая умение лаять, помогать слабовидящим, а в перспективе и выполнять голосовые команды своего владельца.

Четвероногий робот AlphaDog способен двигаться со скоростью до 16 км/ч и сохраняет равновесие даже получив сильный удар сбоку.

Он способен оценивать состояние грунта и выбирать более проходимую дорогу. При этом заявлено, что робособака работает в мобильных сетях пятого поколения и может выполнять ряд задач автономно.

Китайский аналог робопса Boston Dynamics сейчас можно купить на китайском рынке за $2,4 тыс. в то время как его американский собрат стоит в 30 раз дороже — $74 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные выявили острую реакцию людей на ошибки человекоподобных роботов