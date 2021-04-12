Монте-Карло, Монако, 12 апреля 2021, 18:49 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над Лоренцо Музетти (Италия) в матче I круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монте-Карло. Об этом 12 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Встреча завершилась — 6:3, 6:4 в пользу Карацева. Матч продолжался 1 ч 27 мин.
В следующем раунде соперником Карацева станет Стефанос Циципас (Греция).
Отметим, что стартовый матч Карацева на турнире в Монте-Карло останавливали из-за дождя.
Добавим, что в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) от 12 апреля российская теннисистка Вероника Кудерметова заняла 29 место. Таким образом, она стала первой ракеткой России.