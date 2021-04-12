Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM В ближайшие дни Петербург достигнет важного психологического рубежа: от коронавируса будут вакцинированы полмиллиона жителей, или около 10% от числа постоянного населения региона. Об этом 12 апреля в своем традиционном радиообращении заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов ИА REGNUM

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«Показатель хороший, но промежуточный», — отметил губернатор. Он отметил, что петербургская сеть пунктов вакцинации от COVID-19 является самой обширной в стране. Работают 134 стационарных и 13 мобильных пунктов.

«В Петербурге можно выбрать не только удобное место для получения прививки, но и тип вакцины», — сказал Беглов, напомнив, что в город поступила партия второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» в составе 13 770 доз. Она доступна уже в более чем 40 пунктах.

Беглов добавил, что сам полностью привился вакциной «Спутник V» три недели назад и чувствует себя хорошо. Он подчеркнул, что только вакцинация позволит сформировать устойчивый коллективный иммунитет.

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