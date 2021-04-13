Кострома, , 09:34 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил департаменту транспорта и ГИБДД «отработать вопрос» по контролю за большегрузами, уклоняющимися от весового контроля. Об этом сообщает «СМИ44».

Большегруз © Наталья Диева

Этот вопрос 12 апреля на еженедельном совещании в администрации региона поднял заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов. По его данным, после введения в области ограничений на проезд машин массой свыше 8 тонн, водители стали пользоваться объездными дорогами, где нет постов весового контроля.

«Дороги, которые позволяют обойти весовой контроль, находятся под неимоверной нагрузкой. К примеру, несмотря на наличие знаков и ограничений, от улицы Строительной ничего не осталось», — сказал Богданов.

Ограничения на проезд большегрузов в Костромской области вводятся каждую весну. С помощью этой меры власти пытаются сохранить дорожное покрытие, быстро приходящее в негодность во время перепадов температур и осадков. В 2021 году подобные ограничения ввели на срок с 5 апреля по 4 мая. В этот период водители тяжёлых машин за исключением транспорта, перевозящего социально значимые грузы, должны получить специальное разрешение в администрации.

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