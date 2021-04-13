Кострома, 13 апреля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил департаменту транспорта и ГИБДД «отработать вопрос» по контролю за большегрузами, уклоняющимися от весового контроля. Об этом сообщает СМИ44.

Наталья Диева Большегруз

Этот вопрос 12 апреля на еженедельном совещании в администрации региона поднял заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов. По его данным, после введения в области ограничений на проезд машин массой свыше 8 тонн водители стали пользоваться объездными дорогами, где нет постов весового контроля.

«Дороги, которые позволяют обойти весовой контроль, находятся под неимоверной нагрузкой. К примеру, несмотря на наличие знаков и ограничений, от улицы Строительной ничего не осталось», — сказал Богданов.

Ограничения на проезд большегрузов в Костромской области вводятся каждую весну. С помощью этой меры власти пытаются сохранить дорожное покрытие, быстро приходящее в негодность во время перепадов температур и осадков. В 2021 году подобные ограничения ввели на срок с 5 апреля по 4 мая. В этот период водители тяжёлых машин за исключением транспорта, перевозящего социально значимые грузы, должны получить специальное разрешение в администрации.