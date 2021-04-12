Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM После падения трех легковых автомобилей в яму с кипятком в Приморском районе Санкт-Петербурга начата прокурорская проверка. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Напомним, днем 12 апреля у ТРК «Меркурий» на улице Савушкина, 141, произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. В результате чего образовалась огромная яма, в которую упали несколько иномарок.

По данному факту прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга организовала проверку. Ведомство проверит соблюдение ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», на балансе которого находится трубопровод, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Читайте ранее в этом сюжете: Автомобили провалились в размыв из-за прорыва трубы в Петербурге