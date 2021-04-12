Энгельс, Саратовская область, 12 апреля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Россия должна оставаться одной из главных ядерных и космических держав мира, заявил 12 апреля президент страны Владимир Путин в своём поздравлении с Днём космонавтики.

Советский плакат «Советской науке — слава!»

Владимир Путин «В новом, ХХI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую и с обороной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин прибыл в город Энгельс (Саратовская область) и возложил там цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.