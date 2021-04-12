Нью-Йорк, США, , 18:40 — REGNUM ООН призывает продлить отсрочку по выплате долгов для бедных стран на 2022 год. Об этом заявил 12 апреля глава Всемирной организации Антониу Гутерреш.

«Приветствую поддержку странами G20 продления инициативы приостановки обслуживания долга до конца текущего года, но призываю к её дальнейшему продлению в 2022 году», — сказал он.

Генеральный секретарь ООН также отметил, что для решения проблемы долгового кризиса следует также рассмотреть возможность списания долгов тем странам, которые в этом нуждаются.