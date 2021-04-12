Вашингтон, 12 апреля, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Брюссель, чтобы обсудить с союзниками по НАТО ситуацию в Афганистане и на Украине. Об этом 12 апреля сообщает Associated Press.

(сс) State Department. Ron Przysucha Госсекретарь США Энтони Блинкен

Блинкен встретится с представителями НАТО, а также с лидерами стран Европейского союза, говорится в сообщении.

«Данный визит поможет доказать приверженность США трансатлантическому альянсу, сотрудничество с которым необходимо для достижения общих целей», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Напомним, что визит состоится в преддверии первого мая — дедлайна, обозначенного экс-президентом Дональдом Трампом для вывода войск США из Афганистана. Однако, согласно словам президента Джо Байдена, новая администрация Белого дома не сможет выполнить данный план к сроку.