Энгельс, Саратовская область, 12 апреля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. О готовности России сотрудничать с другими странами по теме космоса заявил 12 апреля президент страны Владимир Путин в своём поздравлении с Днём космонавтики.

Цитата из видео. kremlin.ru Президент России Владимир Путин на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности

Владимир Путин «Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе».

Напомним, Россия празднует 12 апреля День космонавтики: 60 лет назад первый человек на планете — советский военный лётчик Юрий Гагарин — совершил полёт в космос.