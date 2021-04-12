Сыктывкар, , 18:35 — REGNUM Сыктывкарский городской суд завершил следствие по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в превышении должностных полномочий. В ходе прений гособвинитель попросил освободить бывшего чиновника от наказания.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, по мнению прокуратуры, Гайзера необходимо освободить от наказания в виду истечения срока давности совершенного им преступления — срок привлечения к ответственности истек еще в августе 2020 года.

Напомним, Гайзеру вменяют организацию преступления, совершенного экс-мэром Сыктывкара. По версии следствия, Гайзер, будучи главой Коми, дал незаконное распоряжение на тот момент мэру Сыктывкара Ивану Поздееву выделить руководителю ООО «Деловой Альянс» Александру Ольшевскому земельные участки по минимальной цене. Таким образом, городскому бюджету был причинен ущерб в размере 8,7 млн рублей.

Вячеслав Гайзер свою вину в организации преступления не признал.