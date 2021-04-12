Энгельс, Саратовская область, , 18:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рад, что исполнилась его мечта: на месте приземления создан Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина.

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"Моя давняя мечта сегодня исполнилась: на месте приземления создан Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Построили его за год», — отметил Володин в ТГ-канале.

Он обратил внимание на полярные мнения, которые высказывались в ходе строительства.

«С марта 2020-го, пока шла работа, слышал разное: одни говорили, «зачем это все, лучше денежные средства направить на решение более важных проблем», другие говорили, что то время ушло, зачем вспоминать. Но сторонников создания парка было больше», — указал парламентарий.

Это необходимо в первую очередь нам, живущим сегодня. Без этого у нас нет будущего, подчеркнул спикер Госдумы.

«Наши дети должны учиться на подвигах своих отцов и дедов, это основа любви к Родине. Поэтому, когда мы забываем героические поступки, вычеркивая из памяти заслугу тех, кто защищал страну, жертвовал собой ради ее развития, мы тем самым разрушаем себя, а этого допустить нельзя», — рассуждает Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России и во всем мире отмечают 60-летие полета человека в космос. Юрий Гагарин стал первым космонавтом. Президент РФ Владимир Путин приехал в Саратовскую область.

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