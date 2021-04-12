Энгельс, Саратовская область, , 18:34 — REGNUM Основные российские проекты в космической сфере надо проанализировать еще раз, заявил 12 апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественной космической отрасли.

Глава российского государства призвал проверить наиболее важные этапы реализации основных проектов с разбивкой по годам и соответствующим финансированием.

«Все основные проекты нужно проанализировать еще раз, проекты с наиболее важными этапами их реализации. Во-вторых, четко определенные задачи и результаты каждого этапа должны быть абсолютно понятны. В-третьих, само собой разумеется, все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам», — сказал Владимир Путин.

Напомним, 12 апреля в России отмечают День космонавтики, учрежденный в честь первого полета человека в космос, осуществленного в 1961 году в СССР.

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