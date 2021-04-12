Москва, 12 апреля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. За три года центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ посетили около полутора миллионов посетителей. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба выставки.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и Авиация». ВДНХ

Центр был открыт 12 апреля 2018 года в отреставрированном историческом павильоне №34 «Космос». Он является уникальным по масштабу и содержанию объектом и крупнейшим космическим музеем страны, выставочное пространство которого занимает площадь более 15 тысяч квадратных метров.

В 2018 году центр посетили порядка 700 тыс. человек, в 2019 году — чуть более 640 тыс., в 2020 году — 150 тысяч. В руководстве ВДНХ ожидают, что по итогам 2021 года количество посетителей центра превысит 730 тысяч человек.