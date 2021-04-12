Москва, , 18:29 — REGNUM Экс-голкипер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Ринат Дасаев заявил, что вратаря «Локомотива» (Москва) Гильерме нужно оштрафовать за поведение в матче с красно-белыми. Об этом 12 апреля передает «Спорт-Экспресс».

"Надо себя держать в руках… Когда подобное случается, надо как-то терпеть, вести себя порядочно. И тогда болельщики к тебе потянутся. Считаю, что Гильерме надо оштрафовать», — отметил Дасаев.

Напомним, во время матча со «Спартаком» голкипер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов красно-белых. Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что есть видео, на котором Гильерме провоцирует болельщиков во время матча.