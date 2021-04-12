Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон в интервью Submission Radio 12 апреля рассказал, как «подумываей о боксе».

«Я уже всё больше и больше подумываю о боксе, там есть шанс заработать что-то реальное. Того, что я зарабатываю в ММА, — мне едва хватает. Вот на днях я еле добился от UFC спустя год, чтобы они оплатили мне лечение и операцию за поединок с Гэтжи. … Мне только на днях вернули то, что я тогда потратил на лечение. … Хорошо, что достучался до UFC», — отметил Фергюсон.

В мае 2020 г. Фергюсон проиграл нокаутом Джастину Гэтжи на UFC 249.

15 мая встретится с Бенилом Дариушем.