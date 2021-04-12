Дамаск, , 18:21 — REGNUM Американские военные только за последние сутки вывезли из Сирии целую колонну с украденной сирийской нефтью, сообщает 12 апреля сирийское информагентство САНА.

По информации агентства, военные США вывели в Ирак колонну из 41 бензовоза, наполненного нефтью из месторождений провинции Эль-Хасака.

«Оккупационные силы США вывезли в Ирак новую колонну из 41 бензовоза с ворованной сирийской сетью из провинции Эль-Хасеке через неофициальный КПП «Аль-Валид», — сообщает агентство САНА.

Как сообщало, военные контингенты США действуют на территории Сирии без санкции ООН и без разрешения правительства страны.

Вашингтон заявляет, что проводит на территории Сирии «операции» против террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В действительности американские военные вместе с местными бандами контролируют большую часть нефтеносных территорий в сирийских провинциях Эль-Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор и грабят природные ресурсы Сирии.

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