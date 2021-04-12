Москва, , 18:58 — REGNUM США не станут вмешиваться, если Россия нападет на Польшу. Об этом 12 апреля сообщил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

От такого шага Вашингтон остановит угроза нанесения ядерного удара со стороны России. Более того, США не станет заступаться в случае нападения России и на других членов НАТО, уверен эксперт.

«Даже если бы на Польшу мы напали — они бы не пошевелили пальцем. Делали бы грозные заявления, что придется заплатить. Даже за Германию они не будут вписываться. А тем более за Украину», — сказал Матвейчев.

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