Ярославль, 12 апреля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Уголовное дело бывшего заместителя мэра Ярославля по градостроительству Рината Бадаева возвращено судом обратно в прокуратуру. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

City-yaroslavl.ru Ринат Бадаев

Как ранее сообщало ИА REGNUMРината Бадаева обвиняют по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. 12 апреля в Красноперекопском районном суде прошло предварительное слушание по делу, итогом которого стал его возврат прокурору.

«По итогам предварительного слушания постановлением Красноперекопского районного суда г. Ярославля от 12 апреля 2021 года уголовное дело по обвинению Рината Бадаева в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», — отметили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Мера пресечения для Рината Бадаева при этом не менялась — бывший заместитель мэра останется под стражей в следственном изоляторе.