Энгельс, Саратовская область, , 18:14 — REGNUM Полёт первого космонавта Юрия Гагарина изменил мир и был грандиозным событием, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.

Следите за развитием событий в трансляции: «"Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

"Это грандиозное событие без всяких сомнений изменило мир. Началась новая эпоха, эра космического пространства», — сказал президент.

Он поздравил ветеранов и работников авиакосмической отрасли с Днём космонавтики.