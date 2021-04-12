Екатеринбург, , 18:16 — REGNUM В Екатеринбурге прошёл санкционированный пикет против реновации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акцию проводил общественник Дмитрий Калинин и ещё одна активистка. Они смогли согласовать протестное мероприятие в региональном министерстве общественной безопасности.

«Реновация не равно депортация. Дайте честную цену!» — написал Калинин на плакате.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала действия режима повышенной готовности в Свердловской области не дозволялось проводить протестные политические акции.

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