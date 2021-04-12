Москва, , 18:11 — REGNUM Россия должна достойно поддержать статус космической державы в XXI веке, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.

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"Наш долг и сегодня стремиться, чтобы работа космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали первопроходцы», — сказал он.

По словам президента, нужно «последовательно двигаться и вперёд, решать новые задачи».

В частности, нужно использовать преимущества в космосе для укрепления обороноспособности страны.