Сантьяго, , 18:54 — REGNUM Ученые из Европейской Южной Обсерватории предоставили необычный ракурс на нашу галактику — Млечный путь. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории (ESO).

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Фотография галактики поражает своей четкостью. Отмечается, что это достигнуто благодаря минимальному световому загрязнению в районе съёмки. Кадр был сделан в Атакамской пустыни, Чили, где за счёт крайне низкой влажности появляются практически идеальные условия для наблюдения за ночным небом.

Также сообщается, что характерная «пятнистая» структура галактики получилась на снимке особенно выразительно благодаря межзвездным пылевым облакам, которые отражают свет более далеких звезд.

Как сообщало ИА REGNUM, условия наблюдения за ночным небом в Чили считают лучшими в мире. На данный момент там строят «Чрезвычайно большой телескоп» (англ. Extremely Large Telescope, ELT), который станет самой большой оптической обсерваторией на Земле.