Подгорица, , 18:07 — REGNUM Европейский союз обеспокоен социально-экономическими и финансовыми последствиями, которые могут иметь некоторые китайские инвестиции, заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Ана Писонеро Эрнандес.

Он отмечает, что поддержка ЕС устойчивых инвестиций будет способствовать достижению цели Черногории по обеспечению устойчивости государственного долга, но также и то, что ЕС не выплачивает займы от третьих сторон.

Европейский союз создал конкретный инструмент для поддержки крупных инфраструктурных проектов на Западных Балканах, сказала Писонеро, подчеркнув, что экономический и инвестиционный план поможет привлечь средства других государственных и частных инвесторов, включая Европейский инвестиционный банк, на очень благоприятных условиях.

«Поддержка ЕС устойчивых инвестиций будет способствовать достижению цели Черногории по обеспечению устойчивости государственного долга, что также имеет решающее значение в контексте процесса присоединения. ЕС не возвращает займы третьим лицам», — подчеркнула Писонеро.

Он отметила, что каждая страна вольна определять свои инвестиционные цели.