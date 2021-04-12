Москва, , 18:03 — REGNUM Цифровой юань, в отличие от цифрового рубля или даже цифрового евро, представляет реальную угрозу доминированию доллару США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил интернет-омбудсмен России, член федерального политсовета «Партии роста» Дмитрий Мариничев. Так он прокомментировал обеспокоенность Белого дома США разработкой цифрового юаня, ведущейся в КНР.

«Важно понимать то, что цифровые деньги в первую очередь нужны машинам (роботам), а не людям. Китай, будучи фактически основным производителем компьютерной и телекоммуникационной техники в мире, конечно же, получает огромное конкурентное преимущество, объединяя воедино и контролируя целостно транспортную, аппаратную, программную и финансовую системы одновременно, — сказал Мариничев. — Ускорение со стороны США действий, связанных с выпуском цифрового доллара, это уже полное признание факта, что мир переходит в новый уклад социально-экономических отношений на базе совершенно новых коммуникационных и финансовых технологий».

Как пояснил эксперт, с появлением цифровых валют мировая торговля уже не будет прежней.

«Жесткое доминирование цифровых валют будет создавать реальную угрозу существованию локальных банковских систем. А значит, и любой самостоятельности политических режимов», — подытожил Мариничев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вилен Вардапетян заявил, что Китай не может не раздражать США активным ростом своей экономики.

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