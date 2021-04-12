Москва, , 18:48 — REGNUM Разговор президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоялся с одной целью — не допустить начала боевых действий в Донбассе. Об этом 12 апреля заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Отвратительное, мерзкое шоу мы наблюдаем. Прекрасно все понимали, что Байден звонил Зеленскому с одной целью — он сказал: не играй с огнем и не делай подарок Путину, он захватит всю Украину», — сказал политолог

По мнению эксперта, в ответ Зеленский сказал, что не начнет военные действия, а ограничится лишь имитацией обострения конфликта, которое на украинском телевидении преподнесут как очередную победу Киева.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский оценил признание Прилепина о том, что его не пускают в Донбасс