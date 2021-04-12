Ульяновск, , 18:00 — REGNUM В Ульяновской области впервые с начала пандемии прошли субботники. В них приняли участие более 23 тыс. жителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам аппаратного совещания.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики, ЖКК и городской среды Александра Черепана, первый субботник прошёл в 23 муниципалитетах. Исключение составил Павловский район, где мероприятие перенесли на 16 апреля из-за непогоды — сильного дождя со снегом.

По данным властей, в областном субботнике приняли участие почти 23,2 тыс. человек, в том числе 4,5 тыс. жителей Ульяновска. Также было задействовано 1287 организаций и 367 единиц техники.

Отмечается, что в результате очищено от мусора 860 тыс. кв. метров магистральных и внутриквартальных дорог, ликвидированы 34 свалки, вывезено почти 3 тыс. кубометров мусора.

Второй областной субботник намечен на 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области определили 17 потенциальных объектов благоустройства на 2022 год, которые выставят для онлайн-голосования. В том числе Ульяновск представит шесть проектов, Димитровград — три.