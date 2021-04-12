Подгорица, , 18:00 — REGNUM По состоянию на конец марта 2021 на учете бюро по трудоустройству Черногории числилось 55 283 безработных. Уровень безработицы в настоящее время составляет 23,83 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество безработных на 19 799 больше.

По последним данным бюро, в настоящее время в бюро зарегистрированы 32 365 женщин и 22 918 мужчин.

Уровень безработицы на конец марта 2020 года составлял 15,29 процента, что означает, что он на 8,54 процента вырос за год.

Предполагается, что количество безработных значительно выше, поскольку неизвестно, сколько из тех, кто работал в серой зоне, потеряли работу. Официальных данных об этом нет.