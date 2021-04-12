Каир, , 18:00 — REGNUM Три страны, которых касается вопрос ГЭС Хидасэ на реке Голубой Нил — Эфиопия, Египет и Судан — должны сообща решить проблему, сообщил 12 апреля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На пресс-конференции, организованной по итогам встречи в Каире с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, глава российской дипломатии сказал, что Москва заинтересована в скорейшем решении вопроса.

Лавров «Сделать это можно исключительно в составе трёх заинтересованных государств. Все остальные должны создавать для этого необходимые благоприятные условия».

Глава МИД РФ напомнил, что Москва предлагала Аддис-Абебе, Каиру и Хартуму помощь в урегулировании спора. Помощь была предложена технического характера, в посредники Россию «не приглашали», добавил Лавров.

Напомним, ГЭС Хидасе (плотина «Возрождение») была достроена Эфиопией чуть менее года назад. Египет и Судан, находящиеся ниже по течению Голубого Нила, требуют для себя более выгодных условий от Эфиопии. Переговоры без особого успеха продолжаются уже несколько лет.

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