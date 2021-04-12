Москва, , 17:57 — REGNUM Трендовая инфляция в России в марте ускорилась до 4,43% с 4,29% в феврале. Об этом сообщает 12 апреля пресс-служба Банка России.

Оценка, рассчитанная на более коротком трёхлетнем временном интервале, увеличилась по сравнению с маем на 0,2 процентного пункта — до 4,75%.

В комментарии ЦБ указывается, что «инфляционное давление, очищенное от влияния разовых и временных факторов, продолжает нарастать».

При этом отмечается, что начатая в марте нормализация денежно-кредитной политики должна поспособствовать возврату инфляции к4%в первой половине 2022 года и её стабилизации на этом уровне в дальнейшем.

Напомним, оценка трендовой инфляции отражает инфляционные тенденции в стране, включая среднесрочные инфляционные ожидания, изменение абсолютных цен и динамику денежных агрегатов. Показатель учитывается Банком России при принятии решений по ключевой процентной ставке.