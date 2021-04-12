Москва, , 17:54 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова. Об этом 12 апреля на сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

По версии следствия, в апреле 2021 года 81-летней дочери советского летчика позвонили неизвестные лица. Мошенники, представившись сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности банка, заявили, что персональные данные женщины находятся в свободном доступе, поэтому ей нужно перевести свои деньга на безопасный банковский счет. В итоге пенсионерка перевела злоумышленникам свои сбережения в размере 23 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к его совершению. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

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