Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена, пытаясь доказать надобность инфраструктурного плана на $2,3 трлн, предложенного президентом, опубликовала доклад, где подробно описывается, в каком состоянии находятся дороги, мосты и электросистемы в каждом штате. Об этом 12 апреля сообщает Associated Press.

Подводящие итог состояния штатов графики, добытые агентством, вырисовывают однозначно удручающую картину одной из ведущих экономик мира после долгих лет отсутствия ремонта. Предполагается, что слишком большая часть инфраструктуры дошла до такого состояния, что транспорту небезопасно передвигаться по ней на любой скорости. Также отмечается, что большой урон был нанесен погодными условиями, в том числе аномальными холодами, к которым Америка была не готова.

Напомним, что Байден встретиться с представителями Демократической и Республиканской партий уже сегодня и сможет использовать информацию о плачевном положении штатов, чтобы доказать острую потребность своего плана.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре плана — модернизация транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты и аэропорты. На это пойдёт более $1 трлн. Также предполагается развитие высокоскоростного интернета, расширение производства, исследований и разработок, в том числе связанных с использованием более чистых источников энергии и борьбой с климатическими изменениями.

План Байден рассчитывает воплотить в жизнь, подняв налоги и усилив контроль за их сбором. Так, корпоративный налог, заявил он, ранее сниженный до 21%, следует поднять до 28%.