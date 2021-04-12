Женева, Швейцария, , 17:45 — REGNUM В мире наблюдается рост смертности от коронавируса и увеличение числа новых случаев заражения, заявил 12 апреля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, число случаев заражения растет во всем мире уже седьмую неделю подряд.

При этом, отметил глава ВОЗ, увеличение уровня смертности от коронавируса наблюдается около месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, власти стран Европы заявляют о третьей волне коронавируса и сохраняют жесткие карантинные ограничения для населения.

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