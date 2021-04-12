Саратов, , 17:58 — REGNUM Для работающего пожилого населения и жителей с хроническими заболеваниями в Саратовской области до 26 апреля продлили режим самоизоляции. Соответствующее постановление 12 апреля подписал вице-губернатор Роман Бусаргин.

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Документ обязывает руководителей предприятий, чья деятельность не приостанавливалась, предусмотреть соблюдение масочного режима всеми работниками, по возможности введение посменной работы с нахождением на удаленной деятельности кинтенгента из групп риска, а также сохранение работы в дистанционном формате, если это не нарушает функционирования организации.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 12 апреля от коронавирусной инфекции привили 126 014 человек. Оба компонента вакцины получили 87 947 жителей.

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За сутки стали носителями коронавируса стали еще 142 жителя Саратовской области. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился, по информации на 12 апреля, у 56 560 жителей области. Днем ранее заболели 144 человека. Выздоровели за все время 51 186 пациентов, за сутки — 132 человека.

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