Москва, , 17:40 — REGNUM Китай не может не раздражать Америку активным ростом своей экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян.

«Рост экономики США прямо пропорционально связан с ростом экономик их основных торговых партнеров, в том числе с ростом экономики Китая, который является крупнейшим торговым партнером Америки. Конечно, своим активным ростом, а также активизацией в мировой политике и экономике Китай не может не раздражать руководство США. Но других партнеров, способных полностью заместить Китай, пока нет, — сказал Вардапетян. — Он одним из первых решил запустить свой «цифровой криптоюань», который может отрицательно повлиять на гегемонию доллара в качестве резервной валюты».

По всей видимости, как пояснил экономист, США не намерены бороться с этим нововведением Китая традиционными санкционными мерами, а думают над созданием своей конкурирующей цифровой валюты.

«Это еще раз подтверждает невозможность полной конфронтации между Китаем и США в экономике, — сказал Вардапетян. — По всей видимости, США будут удерживать рост Китая «технологической диетой», то есть ограничением передачи новых технологий, в том числе в сфере IT».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вардапетян заявил, что улучшение экономического положения США приведет к восстановлению цен на сырьевые товары, что положительно скажется на экономике России.

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