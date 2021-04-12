Тверь, 12 апреля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Готовность сил и средств, предназначенных для защиты лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов Тверской области от возгораний в пожароопасный период проверил 12 апреля губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области состоялся смотр сил и средств в преддверии пожароопасного сезона

«В регионе на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду. Основные задачи — это профилактика и информирование населения. При необходимости в тушении лесных и поверхностных пожаров будут задействованы силы и средства МЧС, Министерства природных ресурсов, дорожных служб и других ведомств, а также лесопользователей и крупных компаний», — отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области состоялся смотр сил и средств в преддверии пожароопасного сезона

На смотре было представлено более 60 единиц специализированной техники — пожарные машины, беспилотники, снегоболотоходы и мотовездеходы, грейдеры, самосвалы, погрузчики и другая техника, которая принадлежит ЛПЦ-Тверьлес, областным ведомствам, администрациям Твери и Калининского района, компаниям, работающим в регионе.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области состоялся смотр сил и средств в преддверии пожароопасного сезона

Всего в 2021 году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут около двух тысяч сотрудников различных ведомств, может быть привлечено около тысячи единиц техники. Также на территории Тверской области создано и действует 201 добровольное пожарное формирование, в них входят более 900 человек.

В 2019—2020 годах по национальному проекту «Экология» закуплено 37 единиц техники. В регионе ведется работа по обводнению торфяников. На 2021 год запланирована расчистка 5 тыс. км противопожарных минерализированных полос и обустройство еще 1,5 тыс. км полос, создание и ремонт 151 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, опашка свыше 2100 населенных пунктов, установка 500 информационных стендов и аншлагов. В муниципалитетах проводят очистку противопожарных водоемов, обеспечивают проезд к отдаленным поселениям. Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях в регионах ведется с помощью авиационного патрулирования, беспилотников, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Меры дают результаты — число лесных пожаров сократилось с в 2016 году 36 до четырёх в 2020 году, число торфяных пожаров уменьшилось с девяти в 2016 году до трёх в 2020 году.