Москва, , 17:38 — REGNUM Улучшение экономического положения США приведет к восстановлению цен на сырьевые товары, что положительно скажется на экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян.

«Повышение темпов прироста экономики США должно положительно отразиться на основных партнерах в связи с повышением спроса на импорт, увеличением экспортного потенциала, а соответственно и торгового оборота между США и основными партнерами. США традиционно являются крупнейшим торгово-экономическим партнером для многих стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и ЕС, — сказал он. — Кроме того, улучшение экономического положения США приведет к восстановлению цен на сырьевые товары, что в свою очередь даст положительный эффект для экономик, которые ориентированы на экспорт сырья, в том числе для экономики России. Мы уже видим положительный эффект восстановления крупнейшей экономики мира, а именно в повышении цен на энергоносители».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вардапетян объяснил, какими темпами будет восстанавливаться экономика США.

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