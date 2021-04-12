Энгельс, Саратовская область, , 17:37 — REGNUM Цветы возложил президент России Владимир Путин к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в городе Энгельсе (Саратовская область), передаёт 12 апреля «Россия-24».

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Президент посетил место приземления Юрия Гагарина: на этом месте установлен памятник. Путина сопровождали космонавт Валентина Терешкова, а также губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин в Энгельсе «проведёт совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в РФ».

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