Москва, , 17:36 — REGNUM Американская экономика взяла курс на восстановление после ограничений, которые вводились в период пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян. Так он прокомментировал прогнозы ФРС США, согласно которым рост американской экономики в 2021 году может составить 6−7%.

«В декабре 2020 г. прирост ВВП США составил 4%, в январе 2021 г. — 4,2%, в феврале 2021 г. — 4,9%, в марте 2021 г. — 5,7%. Это связано как с постепенным снятием ограничений в США, так и c активным вливанием денег со стороны государства в экономику. Малому и среднему бизнесу активно выдаются льготные кредиты под 3% годовых, а также с отсрочкой платежей в несколько лет. Населению выдаются пособия от 1000 долларов на члена семьи в месяц, что позволяет поддерживать платежеспособный спрос и в определенной части компенсировать падение уровня иностранных инвестиций», — сказал Вардапетян.

Таким образом, как полагает экономист, при сохранении темпов выхода предприятий из карантина можно прогнозировать, что достижение 6−6,5% прироста ВВП по итогам 2021 года вполне реально.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что прогнозы ФРС США выглядят слишком многообещающими.

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