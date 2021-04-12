Тюмень, , 17:33 — REGNUM Власти Тюменской области объявили электронный аукцион на открытие кредитной линии лимитом в два миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает департамент финансов Тюменской области. Коммерческий займ необходим для финансирования дефицита регионального бюджета. Кредитная линия, согласно данным закупки, должна быть открыта сроком на год, действием на 1096 дней, ставку определяет банк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Тюменской области в 2021 году запланированы в размере 147,5 млрд рублей, расходы — 179,5, дефицит — 32 млрд рублей.

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