Екатеринбург, 12 апреля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга выиграла суд у Министерства обороны РФ о признании прав на землю. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города Екатеринбурга

Суд признал право собственности муниципалитета на земельный участок в размере 63,84 кв. м на улице Щербакова, 115 б. Земля была выделена из участка площадью 9509 кв. м, принадлежащего Минобороны.

Третьими лицами были привлечены МУП «Водоканал» (чьи технические объекты и размещены на участке в 63,84 кв. м), Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Минобороны, а также свердловское управление Росимущества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия выиграла суд за землю над недостроенной станцией метро «Бажовская».

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