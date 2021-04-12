Хельсинки, , 17:31 — REGNUM В Финляндии заявили о готовности к запуску на околоземную орбиту первого в истории космонавтики деревянного спутника, сообщает 12 апреля компания UPM.

О таком проекте заявили представители финской компании по деревопереработке UPM. По их словам, аппарат WISA Woodsat будет запущен до конца 2021 года для выяснения характеристик прочности фанеры в условиях ближнего космоса.

«Наноспутник WISA Woodsat, разработанный и построенный компанией Arctic Astronautics, отправится до конца 2021 года туда, где раньше никогда не было древесины. Его задача — сбор данных о реакции и износостойкости фанеры в условиях длительных резких перепадов температур, вакуума и повышенной радиации. Опыт будет произведен с целью оценки пригодности древесных материалов для космических конструкций», — указано в сообщении.

Спутник WISA Woodsat будет выведен на орбиту ракетой-носителем «Электрон» компании Rocket Lab с пусковой площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии. Спутник будет вращаться вокруг Земли на орбите высотой 500−550 км.

Наноспутник весом в один кг представляет собой куб с длиной стороны 10 см с двумя видеокамерами для отслеживания поведения фанеры, одна из которых установлена на выдвижной стреле с внешней стороны аппарата.

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