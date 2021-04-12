Москва, , 17:28 — REGNUM Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что против футбольного клуба «Спартак» (Москва) нет судейского заговора. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости.

«То, что заговора против «Спартака» нет, — однозначно. Наш футбол перерос такие моменты. Но люди уровня Леонида Федуна не жаловались бы, если бы не было повода», — отметил Колосков.

В матче 25 тура РПЛ красно-белые уступили «Локомотиву» (Москва) — 0:2.

«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова. Обращение касается трех эпизодов.