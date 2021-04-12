Таллин, , 17:26 — REGNUM За последние годы достигнут заметный прогресс в противостоянии Эстонии «российской кремлевской пропаганде», считают в Полиции Безопасности (КаПо) страны.

Об этом говорится в традиционном Ежегодник КаПо, опубликованном на сайте охранной полиции Эстонии.

В главе «Влияние Кремля в Эстонии» приводится статистика просмотра государственных СМИ Эстонии на русском языке как позитивный пример борьбы с государственными СМИ России. Так, новостной портал гостелерадио rus.err.ee еженедельно фиксирует свыше 149 000 посещений, хотя год назад эта цифра составляла 83 000. Также заметный рост произошёл на гостелеканале ETV+: число посещений выросло с 29,1% до 31,9%.

«Число пользователей государственных официальных информационных каналов и русскоязычных каналов общественного вещания Эстонии стремительно выросло», — радуются составители сборника.

А то же время в самой полиции безопасности признались, что такой рост связан, в первую очередь, с обеспокоенностью русскоязычных жителей Эстонии эпидемией коронавируса и поиском местных новостей по этой теме.

Авторы ежегодника КаПо убеждены, что российские СМИ «пытались» повлиять на умы эстоноземельцев такими темами, как членство стран Прибалтики в НАТО и военные расходы, неэффективность западной медицины и западных вакцин в борьбе с COVID-19, положение русскоязычного населения в Прибалтике.

До 2017 года в Ежегодники КаПо ежегодно включалось ИА REGNUM в качестве «информационной угрозы» эстонской государственности, а его руководителям агентства был запрещен въезд в страну.